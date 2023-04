LPI-SLF: Umgekippter LKW: Vollsperrung der Bundesstraße

Unterweißbach (ots) - Gleich mehrere Beschädigungen verursachte ein betrunkener Fahrer in Unterweißbach am Sonntagmittag. Den Unfallspuren zufolge fuhr der Mann die Ortslage Unterweißbach in Richtung Sitzendorf entlang. In einer Linkskurve vor dem Bahnübergang kam der 69-Jährige dann von der Straße ab und stieß mit einer Laterne zusammen. Beim anschließenden ...

mehr