LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jährigen

Saalfeld/ Beulwitz (ots) - Der am Mittwochnachmittag durch einen Unfall in Saalfeld/ Beulwitz schwerverletzte Junge starb an den Folgen der Verletzungen. Das Kind war mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen worden, wo es am Mittwochabend tragischerweise verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Bei dem weiteren Unfallbeteiligten handelt es sich um ...

