LPI-SLF: Suche nach vermisstem Steffen Weber

Bad Blankenburg (ots) - Am Samstag kam es gegen 13:00 Uhr in Bad Blankenburg in der Wirbacher Straße kurz hinter dem Bahnübergang in Richtung Unterwirbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte aus bisher unbekannten Gründen mit einem 88-jährigem Radfahrer. Der Radfahrer musste verletzt ins Krankenhaus verbracht werden. Für den Unfall werden dringend Augenzeugen ...

