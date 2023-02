LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Bernd von Rein

Rudolstadt (ots) - In der Erfurter Straße in Rudolstadt wurden gestern Mittag zwei Männer durch einen Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein 81-Jähriger wollte aus seiner Grundstücksausfahrt herausfahren und rutschte offensichtlich vom Bremspedal ab. Sodann stießt er mit einem Vorbeifahrenden zusammen, sodass sowohl der 81-Jährige als auch der andere Verkehrsteilnehmer, ein 18-Jähriger, verletzt wurden. An beiden PKW ...

