Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ladendieb weigert sich den Laden zu verlassen und wird in Gewahrsam genommen

Sonneberg (ots)

In den gestrigen Nachmittagsstunden wurde in einem Verkaufsgeschäft in Pößneck ein Ladendieb festgestellt. Dieser beleidigte und bedrohte zudem die Angestellten. Der polizeibekannte Mann beschädigte weiterhin einen Sicherungskasten und eine Jeanshose. Die Mitarbeiter des Ladens sprachen dem 49-Jährigen ein Hausverbot aus, welches er missachtete. Ein durch die vor Ort befindlichen Polizisten ausgesprochener Platzverweis wurde ebenfalls ignoriert, sodass der Beschuldigte in Gewahrsam genommen wurde. Der 49-jährige Mann hat sich nun wegen mehrerer Straftaten zu verantworten.

