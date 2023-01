Saalfeld (ots) - Am frühen Mittwochmorgen gab es einen größer angelegten Polizeieinsatz unter Hinzuziehung von Spezialkräften in der Oberen Straße in Saalfeld. Aufgrund mehrerer, vorangegangener Gewaltdelikte kam es aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses zu den entsprechenden Maßnahmen in der Wohnung des 35-jährigen Beschuldigten (deutsch). Unter Beteiligung von mehreren Saalfelder Polizeibeamten, Kollegen des ...

mehr