Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erweiterter Zeugenaufruf aufgrund Vermisstensuche

Liebengrün (ots)

Der 69-jährige Hartmut Jauche aus Liebengrün wird weiterhin vermisst, sodass die Öffentlichkeitsfahndung nun mit einem beigefügten Foto erweitert wird. Im Laufe des heutigen Tages wurden umfangreiche Suchmaßnahmen in Liebengrün und der Umgebung, mit Hilfe von Unterstützungskräften der Polizei und mehreren Suchhunden, vollzogen. Bislang führten die Maßnahmen nicht zum Auffinden des Mannes. Auch morgen werden weitere Suchtrupps, Spürhunde und Polizeitechnik eingesetzt, um den Senior hoffentlich wohlbehalten aufzufinden. Sollten Sie Hinweise zu dem Vermissten geben können, wenden Sie sich an den Kriminaldauerdienst in Rudolstadt unter 03672-417 1464.

