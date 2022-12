Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ein Einbruchsversuch und ein vollendeter Einbruch in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg (ots)

Im Zeitraum vom 16.12.2022 bis 21.12.2022 drangen der/die unbekannten Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Bad Blankenburg, In der Warfe, ein und entwendeten ein gesichertes Fahrrad aus einem Keller. Mit dieser Tat im Zusammenhang steht möglicherweise ein Einbruchsversuch durch einen oder mehrere Täter in den Kassenraum des Freibades in Bad Blankenburg, welcher am Mittwoch gegen 14:00 Uhr festgestellt wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

