LPI-SLF: 62-Jährige seit Freitag vermisst

Nimritz (ots) - Am 13.12.2022 gegen 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer vermutlich mit einem 7,5-Tonner-LKW ein Liefer-Fahrzeug, dass auf der linken Fahrbahnseite hinter einem Haus in der Ortsstraße in Nimritz abgestellt war. Der Unfall-Verursacher machte sich danach aus dem Staub. Zeugenhinweise zur Unfallflucht, zum Verursacher-LKW oder dessen Kennzeichen nimmt die Polizei in Schleiz unter der ...

