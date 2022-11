Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Feststellungen von Alkohol-und Drogenfahrten im Saale-Orla-Kreis

Pößneck (ots)

Am Wochenende wurden mehrere Verkehrsteilnehmer im Saale-Orla-Kreis kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass mehrere Fahrer/innen unter Alkohol-bzw. Drogeneinfluss standen. In einem von insgesamt mehreren Fällen wurde am Samstagnachmittag ein 40-Jähriger nahe des Kreisverkehrs am Kaufland in Pößneck kontrolliert. Eine Atemalkoholmessung bei dem Mann ergab einen Wert von über 1,2 Promille- darüber hinaus war er nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins. Wenige Stunden später wurde dann ein 36-Jähriger einer Verkehrskontrolle im Bereich der Neustädter Straße unterzogen. Ein durchgeführter Test ergab bei dem Mann Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung - weiterhin muss der nunmehr Beschuldigte sich aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Beide Männer wurden nach erfolgten Blutprobenentnahmen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen und erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

