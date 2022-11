LPI-SLF: 14-jähriges Mädchen aus dem Geschwisterwohnheim Pößneck vermisst

Schleiz (ots) - Eine 64-jährige Frau aus Schleiz fiel am Sonntag auf einen Trickbetrug herein, nachdem sie eine WhatsApp-Nachricht von ihrem angeblichen Kind erhielt. In der Nachricht wurde sie gebeten, 2.000 Euro zu überweisen. Nachdem sie die Zahlung veranlasst hatte, wurde sie stutzig und erstattete Anzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1504 ...

