LPI-SLF: Wildunfall unter Alkoholeinfluss

Eine 37-Jährige befuhr am Sonntag gegen 10:45 Uhr mit ihrem Motorrad einen abschüssigen Waldweg in der Nähe der Ottermühle bei Remptendorf. Aufgrund eines querliegenden Astes stürzte die Fahrerin. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr kam für den Transport der Verunglückten aus dem Wald zum Einsatz. Die Frau wurde anschließend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert.

