Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Neuhaus am Rennweg (ots)

Zwischen Sonntagabend bis Montagmorgen drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Schneidersweg in Neuhaus am Rennweg ein und entwendeten einen Tresor mitsamt Bargeld. Offensichtlich gelangten der/ die Unbekannten über die Terrassentür unter Gewaltanwendung ins Hausinnere und stahlen dort einen in einem Schrank verankerten Tresor mit Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tatnacht (zwischen 23:00 Uhr bis gegen 05:00 Uhr) geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672- 417 1464 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell