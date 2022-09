LPI-SLF: Diesel geklaut

Sonneberg (ots) - Am Montag gegen 14 Uhr klingelte ein unbekannter offensichtlich nichtdeutscher Staatsbürger bei einer 85-jährigen Sonnebergerin. Dieser gab an, Geld für einen gemeinnützigen Verein zu sammeln. Die Rentnerin ließ den Mann in ihre Wohnung. Nachdem dieser das Haus verlassen hatte, stellte sie fest, dass er einen Umschlag mit Bargeld in Höhe von 185 Euro entwendet hatte. Rückfragen bitte an: ...

mehr