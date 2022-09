LPI-SLF: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Schleiz (ots) - Am Montag gegen 10:30 Uhr lenkte eine unbekannte Frau eine Rentnerin während des Einkaufes in einem Supermarkt in der Geraer Straße in Schleiz ab. Ein Komplize der Unbekannten entwendete während dieser Zeit den Geldbeutel mit etwa 100 Euro Bargeld, EC-Karte sowie Ausweisdokumenten aus der Handtasche der 85-Jährigen Dame. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr