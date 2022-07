Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrradfahrer stürzt in Baugrube und verletzt sich

Rudolstadt/ Schwarza (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden, kurz nach 03 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle eine verletzte Person nach einem Sturz in eine Baugrube im Bereich der Breitscheidstraße in Rudolstadt festgestellt. Offensichtlich befuhr der 46-Jährige mit seinem Fahrrad die Breitscheidstraße in Rudolstadt in Richtung Papierfabrik. Auf Höhe der dortigen Baustelle fuhr der Mann offensichtlich nach einem Bauzaun eine Bordsteinkante herunter und fiel in ein etwa zwei Meter tiefes Loch. Durch den Sturz wurde der Radfahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte ist Gegenstand der momentanen Ermittlungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell