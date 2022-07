Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall bei Einfahren von Parkbucht auf Straße: Motorradfahrer verletzt

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Am Samstagnachmittag wurde ein Kraftradfahrer durch einen Verkehrsunfall in Uhlstädt-Kirchhasel verletzt. Kurz nach 15:15 Uhr fuhr ein 76-jähriger PKW-Fahrer von einer- neben der Straße gelegenen- Parkbucht auf die Jenaische Straße in Richtung Jena auf. Hierbei übersah der Fahrer vermutlich einen herannahenden 46-jährigen Kraftradfahrer und kolldierte mit diesem. Der Zweiradfahrer kam daraufhin zu Fall und verletzte sich durch den Sturz. Er wurde anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt.

