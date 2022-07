LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen aus Pößneck

Sonneberg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag brachen Unbekannte in eine Gartenhütte mit Werkstatt auf einem Grundstück in der Waldstraße in Richtung Tierpark in Sonneberg ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Dabei entstand Sachschaden. Was die Einbrecher mitgehen ließen, muss noch geprüft werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 875-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

