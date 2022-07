LPI-SLF: Überweisungsbetrug

Neuhaus am Rennweg (ots) - Am Freitag, dem 01.07.2022, gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz der Sparkasse, in der Sonneberger Straße 2 in Neuhaus am Rennweg ein Verkehrsunfall. Der/Die Unfallverursacher/in fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Sachverhalt unter der 03675-8750 an die Polizeiinspektion Sonneberg. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr