LPI-SLF: Komplette Seite eines Autos zerkratzt und abgehauen

Saalfeld (ots) - Am Mittwoch gegen 17:00 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Fiat die Friedensstraße in Saalfeld. An der Fingersteinkreuzung bog er nach links in die Beulwitzer Straße ein und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Mercedes. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher verletzte sich schwer und kam stationär zur Überwachung ins Krankenhaus. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. ...

