LPI-SLF: Zwei Laster waren deutlich überladen

Krölpa (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache geriet Samstagvormittag ein Schuppen mit angrenzenden Nebengelassen auf einem Grundstück in der Oststraße in Krölpa in Brand. Die Garagen/Schuppen inklusive eines darin abgestellten Opel brannten fast vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 25.000 Euro. Mehrere Feuerwehren kam zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr