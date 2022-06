Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzung zur Pressemeldung "Vermisste Frau aus Sonneberg" vom 19.06.2022, 14:05 Uhr

Sonneberg/Hildburghausen/Coburg (ots)

Am 19.06.2022, 14:05 Uhr wurde beireits in einer Pressemeldung mit Öffentlichkeitsfahndung über das Verschwinden der Frau Nebel aus Sonneberg informiert. Leider sind bisher keine ausreichenden Hinweise zum Auffinden der Vermissten eingegangen. Auch die Absuche im nahen sowie weiteren Umfeld durch Polizeikräfte mit Hinzuziehung des Polizeihubschraubers, einer Drohne sowie dem Fährtenhund verlief bisher erfolglos. Die Suche ist nicht abgeschlossen. Zahlreiche Polizeibeamte sind momentan im Einsatz. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Vermisste in einem benachbarten Landkreis (Hildburghausen, Suhl, etc.) oder Bundesland (Bayern) aufhält, ist es sinnvoll, die Öffentlichkeitsfahndung auszudehnen. Die Medien werden gebeten, die Bevölkerung über das Verschwinden der Frau Nebel aufmerksam zu machen. Jeder Hinweis an die Polizei ist von Bedeutung, da die Frau auf Medikamente angewiesen ist und sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. In der ursprünglichen Pressemeldung ist ein Foto der Vermissten eingestellt.

