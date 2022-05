LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach Jens Beyer

K183 Könitz/Kamsdorf (ots) - Bereits am Mittwochvormittag kam es im Bereich des Tagebaus in Kamsdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, sodass im Nachgang zum Zwecke der polizeilichen Ermittlungen noch Zeugen gesucht werden. Kurz nach 11:00 Uhr befuhr ein 31-Jähriger die Kreisstraße 183 aus Könitz kommend in Richtung Kamsdorf. Etwa auf Höhe des Tagebaus ...

mehr