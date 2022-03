LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Dreitzsch (ots) - Am heutigen Vormittag wurde eine leblose, männliche Person in der Ortslage Dreitzsch in einem Gewässer aufgefunden. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld übernommen und dauern entsprechend an. Gegenwärtig können keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Es wird eigenständig nachberichtet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld ...

