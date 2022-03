LPI-SLF: Einbruch in mehrere Gärten

Schleiz (ots) - Am Mittwoch gegen 9:45 Uhr befuhr eine 71-Jährige mit ihrem Kia die Schmiedestraße in Schleiz. An der Ampel wollte sie in die Hofer Straße abbiegen. Dabei übersah die Frau einen Nissan, dessen 50-jähriger Fahrer auf der Oschitzer Straße geradeaus in Richtung Neumarkt fuhr und Vorrang hatte. Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen. Die Fahrerin sowie der 77-jährige Beifahrer des Kia kamen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schleiz. ...

