LPI-SLF: Vermisster Jugendlicher

Saalfeld (ots) - Ein kurzes Katz-und Maus-Spiel lieferte sich am gestrigen Abend ein hinreichend Polizeibekannter in Saalfeld. Im Rahmen der Streife stellten die eingesetzten Beamten gegen 21 Uhr einen Leergutdieb fest, welcher beim Erblicken der Beamten zunächst die Flucht ergriff und versuchte,sich und die beiden Pfandkästen in einem Gebüsch zu verstecken. Anschließend setzte der bis dato Unbekannte seine Flucht mit ...

mehr