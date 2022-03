LPI-SLF: Mehrere Stangen Stahl geklaut

Sonneberg (ots) - Beim Spielen auf dem PIKO-Platz in Sonneberg verletzte sich am Freitagnachmittag ein 11-Jähriger so schwer, dass er in eine Spezialklinik für Kinder- und Jugendmedizin nach Würzburg verbracht werden musste. Die Eltern des Jungen wurden umgehend informiert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: ...

