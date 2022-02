Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erneut betrügerische Anrufe

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla (ots)

Im Laufe des gestrigen Dienstags riefen wiederholt Telefon-Trickbetrüger bei mehreren Anwohnern aus den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla an. Zumeist versuchten die Betrüger über angebliche Einbrüche, welche sich in der Nachbarschaft der Angerufenen ereignet hätten, an Informationen über Bargeld oder Wertgegenstände im Haus zu gelangen. In den der Polizei bekannt gewordenen Fällen kam es zu keinem Schadenseintritt bei den jeweiligen Geschädigten. Es ergeht polizeilicherseits der ausdrückliche Hinweis, niemals am Telefon Informationen jeder Art über persönliche Umstände, Schmuck oder Bargeldbestände heraus zu geben. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Familienangehörige oder die Polizei.

