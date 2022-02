Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verkehrsteilnehmer nach Unfall leicht verletzt

Unterwellenborn (ots)

Am Montagmittag wurden zwei Verkehrsteilnehmerinnen durch einen Unfall leicht verletzt. Eine 64-Jährige befuhr dem bisherigen Stand der Unfallermittlungen zufolge die Ernst-Thälmann-Straße in Unterwellenborn in Richtung Saalfeld. Etwa im Bereich der Parkbuchten gegenüber der Gemeindeverwaltung stieß sie mit einer (vermutlich entgegenkommenden) 59-Jährigen zusammen, sodass beide durch den Aufprall verletzt wurden. Aufgrund unklarer Aussagen wird der genaue Unfallhergang anhand der Unfallschäden und Spurenlagen nun gegenwärtig durch Beamte der LPI Saalfeld rekonstruiert. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

