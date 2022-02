Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verstoß Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Ein 39-Jähriger wurde Samstagnachmittag in der Bahnhofstraße in Saalfeld kontrolliert, da er an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Der Mann muss sich nun aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Bereits am Freitagabend wurde ein 23-Jähriger Am Kümmelbrunnen in Königsee kontrolliert. Hierbei bemerkten die Beamten, dass der Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war, sodass er sich nun strafrechtlich verantworten muss. Eine ebenso strafrechtliche Verantwortung des Beifahrers wird gegenwärtig geprüft- da es sich hierbei um den rechtmäßigen Fahrzeughalter handelte und dieser möglicherweise das Fahren ohne Fahrerlaubnis geduldet bzw. gestattet hatte. Die Ermittlungen dauern an.

