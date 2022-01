Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Fahrten und Alkohol-und Drogeneinfluss festgestellt

Landkreis Saale-Orla (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden bei Verkehrskontrollen zahlreiche Verkehrsteilnehmer festgestellt, welche unter Alkohol-oder Betäubungsmitteleinfluss ihre Fahrzeuge führten. So wurden am Freitagabend zwischen 19:00 bis ca. 22:00 Uhr allein drei Männer festgestellt, welche nun mit strafrechtlichen Folgen oder eine Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen müssen. Nämlich war in Neustadt/ orla ein 39-Jähriger mit 0,54 Promille unterwegs, in Göschitz wurde ein 38-Jähriger mit 1,0 Promille kontrolliert. Hinzu kam kurz vor 22 Uhr die Verkehrskontrolle eines 16-Jährigen Mokick-Fahrers: Bei dem jungen Mann wurde bei einer Atemalkoholkontrolle eine geringe Alkoholbeeinflussung festgestellt, welche im Zusammenhang mit der Eigenschaft eines Fahranfängers auch für ihn Konsequenzen haben wird. Am Samstag setzten sich die Feststellungen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr fort. Bereits gegen 09 Uhr morgens wurde ein 47-Jähriger unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fahrend in Saalburg festgestellt. Gegen Mittag wurde ein 40-Jähriger unter Drogeneinfluss, jedoch ohne Fahrerlaubnis kontrolliert, und muss sich daher verantworten. Und schließlich wurde Samstagabend ein 27-Jähriger unter Alkoholeinfluss in Schleiz bemerkt - mit 1,8 Promille Atemalkohol und ebenfalls ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell