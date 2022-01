Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Temposünder bestraft

Almerswind (ots)

Aufgrund von Bürgerhinweisen erfolgte am Samstag in der Ortslage Almerswind in den Nachmittagsstunden eine Geschwindigkeitskontrolle bei durchfahrenden Fahrzeugen.

Bei ca. 150 gemessenen Fahrzeugen wurden insgesamt 16 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Auf die Betroffenen kommen nun die entsprechenden Geldstrafen zu.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit war 72 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell