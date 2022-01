Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungserfolg nach Durchsuchung

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am vergangenen Freitag führten Beamte der PI Sonneberg Durchsuchungsmaßnahmen in einem Ortsteil von Neuhaus am Rennweg durch.

Bei der Suche nach Diebesgut in 2 laufenden Verfahren fanden die Beamten bei dem 52-jährigen Tatverdächtigen nicht nur die eigentlich gesuchten Gegenstände, sondern auch noch eine Vielzahl weiterer Sachen, welche aus Diebstahlshandlungen stammen.

Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts weiterer Straftaten verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell