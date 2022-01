Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-jährigen Nyla Simon

Neuhaus am Rennweg (ots)

Seit dem 25.01.2022 wird die 14-jährige Nyla Simon vermisst. Nyla ist aus Neuhaus am Rennweg abgängig. Nyla ist ca. 165m groß, sehr schlank und hat dunkle, schulterlange Haare zum Mittelscheitel frisiert. Nyla hat lange rosafarbene künstliche Fingernägel. Sie trägt eine schwarz-weiß melierte Wolljacke und eine hellgraue Jogginghose Ein Bild liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Hinweise über den Aufenthalt bitte an die Polizeiinspektion in Sonneberg, die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld oder jede andere Polizeidienststelle.

