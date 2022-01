Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnungseinbruch

Pößneck (ots)

Zwischen dem 17.01.2022 und dem 24.01.2022 verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in die Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Pößneck und entwendeten daraus mehrere Gegenstände. An der Wohnungstür entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

