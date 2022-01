Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: E-Bike-Fahrer kollidiert mit aufschwingendem Tor und verletzt sich - Verursacherin zeigt sich offensichtlich unkooperativ

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Morgen wurde ein Fahrradfahrer durch einen Sturz im Bereich der Paul-Herger-Straße in Rudolstadt nicht unerheblich verletzt. Der 57-Jährige fuhr mit seinem E-Bike Am Bahndamm in Richtung Zeigerheimer Straße. Kurz vor der Einmündung zur Paul-Herger-Straße öffnete eine mutmaßliche Anwohnerin ihr Eisentor, welches in Richtung der Fahrbahn aufschwang. Aufgrund von Dunkelheit konnte der Radfahrer das bis in die Fahrbahn ragende Tor nicht so schnell wahrnehmen und kollidierte mit diesem, sodass er mitsam E-Bike zu Fall kam und sich nicht unerhebliche Verletzungen zuzog. Die Anwohnerin, welche das Tor öffnete, zeigte sich den Schilderungen des Verletzten zufolge unkooperativ, verweigerte offensichtlich die Herausgabe ihrer Personalien und setzte ihren Weg fort, ohne sich um den 57-Jährigen zu kümmern. Die Ermittlungen zu der möglichen Beschuldigten, einer 54-Jährigen, dauern an.

