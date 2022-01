Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt endet im Stromverteilerkasten

Neustadt an der Orla (ots)

Eine 60-jährige Frau befuhr am 07.01.2022 gegen 07:20 Uhr mit ihrem Pkw Peugeot die Waldstraße in Neunhofen und wollte anschließend nach rechts in Richtung der Gewerbestraße abbiegen. Hierbei kam diese von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromverteilerkasten, welcher dabei beschädigt wurde. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei der Frau wahrnehmen, ein vor Ort durchgeführter Test ergab den Wert von 3,21 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell