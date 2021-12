Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jähriger Sarah Esins

Neustadt an der Orla (ots)

Seit dem 29.12.2021 wird die 15-jährige Sarah Esins aus Neustadt an der Orla vermisst. Sie verließ die elterliche Wohnung bereits am 28.12.2021 gegen 20:00 Uhr und ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Die Person wurde gegen 19:00 Uhr/19:30 Uhr am oberen Bahnhof in Pößneck durch die Polizei kontrolliert, danach ging sie nach Hause und verließ sodann erneut die Wohnung.

Eine Absuche mit einem Fährtenhund führte zum Bahnhof nach Neustadt. Es ist möglich, dass die Vermisste mit dem Zug abgereist ist.

Personenbeschreibung: -weiblich -1,65m groß -kräftige Körperstatur -schwarzgefärbte, schulterlange Haare, Ansatz dunkelblond -Nasenpiercing.

Bekleidung: -schwarze Jacke -dunkle Leggins -weiße Schuhe -weißer Pullover -schwarze Handtasche wird mitgeführt.

Hinweise zum Verbleib der Vermissten nimmt die PI Saale-Orla unter 03663-4310 oder die KPI Saalfeld unter 03672-4171464 entgegen.

