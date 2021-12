Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannter Fahrrad-Fahrer beraubt Fußgängerin

Saalfeld (ots)

Am Dienstag gegen 10:15 Uhr schlug ein unbekannter Fahrrad-Fahrer einer 62-jährigen Fußgängerin in der Oststraße in Saalfeld (Höhe Hausnummer 16) einen Stock zwischen die Beine, so dass diese zu Fall kam. Der Radler stürzte ebenfalls, wobei sein Fahrrad auf der Frau landete. Der Unbekannte rappelte sich wieder auf und entwendete dabei die Geldbörse mit EC-Karte der Frau aus ihrem Rucksack, der beim Sturz zu Boden fiel. Danach radelte der Mann mit der Beute davon. Vermutlich hatte er den Fahrradsturz nur vorgetäuscht, um die Tat zu begehen. Leider konnte die Bestohlene keine Personenbeschreibung vom Räuber abgeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

