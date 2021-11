Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großer Polizeieinsatz mit zahlreichen Unterstützungskräften führt zur Festnahme von mehreren Personen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

LK Saalfeld-Rudolstadt, LK Saale-Orla, Berlin (ots)

Seit den frühen Morgenstunden waren zahlreiche Beamte der Kriminalpolizeiinspektion und Landespolizeiinspektion Saalfeld, der Bereitschaftspolizei Thüringen, der Berliner Polizei sowie Spezialeinheiten des LKA Thüringen im Einsatz. Nach komplexen, im Vorhinein erfolgten, Ermittlungen wurden im Laufe des Dienstagmorgens insgesamt 19 Objekte im Bereich der Landespolizeiinspektion Saalfeld sowie in Berlin durchsucht. Schließlich wurden fünf männliche Personen im Alter zwischen 21-35 Jahren (Staatsangehörigkeiten 1x deutsch, 2x armenisch, 1x albanisch, 1x ukrainisch) sowie zwei weibliche Personen im Alter von 22 und 37 Jahren (beide deutsche Staatsangehörige) festgenommen - gegen vier der beschuldigten Männer wurde durch die Staatsanwaltschaft Gera bereits im Vorfeld des Einsatzes ein Haftbefehl erlassen. Gegen die Beschuldigten wird aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, des bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der Geldwäsche ermittelt. In den durchsuchten Objekten wurden unter anderem etwa 15-20 Kilogramm Betäubungsmittel aufgefunden. Weiterhin wurden zur Vollstreckung eines Vermögensarrestes ca. 500.000 Euro Sach- und Eigentumswerte, insgesondere hochwertige Fahrzeuge, sowie Bargeld in Höhe von circa 31.000 Euro beschlagnahmt. Vier der Festgenommenen werden im Laufe des morgigen Mittwochs beim Amtsgericht Gera vorgeführt. Zwei weitere beschuldigte Männer (38 Jahre/ albanisch und 35 Jahre/ deutsch) befinden sich bereits wegen im Zusammenhang stehender Delikte in Haft.

