Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Männer verweigern Personenkontrolle und leisten Widerstand

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sollten zwei Personen in der Friedirch-Naumann-Straße/ Unterm Hain in Rudolstadt kontrolliert werden. Jedoch waren die jungen Männer von vornherein nicht mit der Maßnahme einverstanden und versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen. Aufgrunddessen wurden die beiden Männer durch die Beamten festgehalten, widersetzten sich jedoch weiterhin und leisteten körperlich Widerstand. Die beiden Beschuldigten erhielten nach Beendigung aller Maßnahmen eine Strafanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell