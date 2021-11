Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer mit über 2 Promille unterwegs, obwohl ihm Führerschein vor mehreren Wochen entzogen wurde

Rudolstadt (ots)

Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde bekannt, dass am Freitagmorgen ein Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis von seiner Arbeitsstätte in Königsee nach Hause fahren würde. Die eingesetzten Beamten konnten den 50-Jährigen daraufhin kurze Zeit später an seiner Wohnschrift in Rudolstadt aufgreifen, als er mit dem PKW gefahren kam. Eine Kontrolle ergab zunächst eine Alkoholbeeinflussung von mehr als 2 Promille. Weiterhin war der Mann unterwegs, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Bereits vor mehreren Wochen nämlich wurde der Beschuldigte fahrend unter Alkoholeinfluss angetroffen, woraufhin sein Führerschein seitdem beschlagnahmt worden war.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell