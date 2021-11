Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Oberlind (ots)

Dienstagmittag befuhr eine 72-Jährige mit ihrem Ford die Straße "An der Müß" und wollte nach links in die Ackerstraße in Oberlind abbiegen. Dabei übersah die Fahrerin einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten VW und stieß mit diesem zusammen. Der 40-jährige Fahrer des VW wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr musste angefordert werden, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden.

