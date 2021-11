Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseiandersetzungen und Beleidigungen bei Fußballspiel

Rudolstadt/ Cumbach (ots)

Am Samstagabend kam es während eines Fußballspiels in Rudolstadt/ Cumbach zwischen Spielern des FC Erfurt B Junioren und dem SV Schwarza zunächst zu Tumulten auf dem Spielfeld. Die Rangeleien führten schließlich zum Spielabbruch. Als die Gastmannschaft aus Erfurt das Spielfeld verließ wurden drei Spieler der Heimmannschaft -mitunter politisch motiviert- beleidigt. Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um zwei 16-Jährige. Die Ermittlungen dauern an.

