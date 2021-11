Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fünf Kinder zerstören Fensterscheiben und Einrichtung

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag meldete ein Passant eine Beobachtung, wonach mehrere Kinder in einem leerstehenden Gebäude in Bad Blankenburg randaliert haben sollten. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Fünf Kinder im Alter zwischen 10 und 11 Jahren hatten sich auf ein eingezäuntes Grundstück in der Goethestraße begeben und ein ehemaliges, zwischenzeitlich leerstehendes Hotel beschädigt, indem sie Fensterscheiben sowie Einrichtung des Gebäudes zerstörten. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt, die Kinder wurden an ihre Eltern übergeben. Kinder unter 14 Jahren gelten als strafunmündig, daher werden in diesem Fall keine- wie normalerweise üblich- weiteren Ermittlungen unternommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell