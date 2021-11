Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Kleinbrand gesucht

Pößneck (ots)

Am Sonntagabend wurde, Zeugenaussagen zufolge, aus einer Gruppe Jugendlicher heraus ein Böller über einen Zaun in der Prof.-Franz-Huth-Straße in Pößneck geworfen. Der pyrotechnische Gegenstand landete anschließend in einem Gartensack, welcher mit trockenem Laub befüllt war, sodass dieser sich entzündete. Durch den Kleinbrand entstand geringer Sachschaden. Jedoch werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu der etwa achtköpfigen Personengruppe (männlich und weiblich, vermutlich 14-18 Jahre alt) machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

