Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Getränkemarkt gesucht

Rauenstein (Frankenblick) (ots)

Zwischen Dienstagabend bis Mittwochmorgen drangen Unbekannte in einen Getränkemarkt in Rauenstein ein. Nachdem der/ die Unbekannten die Vergitterung beschädigten und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften, entwendeten der/die Täter mehrere Schachteln Zigaretten und Spirituosen in bislang unbekanntem Wert. Durch den Einbruch entstand zudem hoher Sachschaden. Zeugen, welche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell