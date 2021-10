Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeibekannter Mann beschäftigt Funkstreifenwagenbesatzung mehrere Stunden

Pößneck (ots)

Eine Auseinandersetzung auf einer Feier in Pößneck beschäftigte die Beamten der PI Saale-Orla mehrere Stunden am gestrigen Abend. Zeugenaussagen zufolge hatte ein 50-jähriger, bereits Polizeibekannter, ein Kind während einer Feierlichkeit in einer Räumlichkeit in der Jüdeweiner Straße in Pößneck kurz vor 22 Uhr belästigt. Als die Mutter den Mann zur Rede stellte wurde dieser beleidigend sodass Beamte der Polizei aus Schleiz zum Einsatzort entsandt wurden. Der offensichtlich alkoholsierte Beschuldigte beleidigte daraufhin die eingesetzten Beamten und ging diese körperlich an, sodass ihm Handfesseln angelegt werden sollten. Dieser Maßnahme widersetzte sich der aggressive 50-Jährige, sodass weiterhin eine Strafanzeige aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet wurde. Eine ärztliche Untersuchung durch eine Besatzung des Rettungswagens lehnte der renitente Mann vehement ab. In Anbetracht der Umstände wurde eine Bereitschafts-Staatsanwältin zur weiteren Vorgehensweise befragt, welche eine Blutprobenentnahme - notfalls auch unter Zwangsmaßnahmen- anordnete. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen, und nachdem der Beschuldigte sich zunhemend beruhigt hatte, wurde der Mann zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Jedoch mussten die Beamten erneut kurz vor 02 Uhr ausrücken, als gemeldet wurde, dass der Mann sich in verdächtiger Art und Weise am Krankenhaus in Pößneck aufhalten würde. Schließlich verließ der Beschuldigte nach Aufforderung durch die Polizeikräfte die Örtlichkeit - ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell