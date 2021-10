Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Diebstahl von Blumensäulen gesucht

Pößneck (ots)

Zwischen dem kürzlich vergangenen Montagabend und Dienstagmorgen entwendeten Unbekannte zum wiederholten Mal einen hochwertigen Blumenkübel, welcher vor einem Geschenkeladen in der Breiten Straße in Pößneck aufgestellt war. Der Eigentümer erstattete erneut Anzeige wegen Diebstahls, nachdem bereits Anfang August einer der beiden Kübel/ Blumensäulen, Einzelwert etwa 100 Euro, entwendet wurde. Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tätern des Diebstahls oder aber zum Verbleib der Säule geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz zu melden. Dem Artikel ist ein Bild von einer der besagten Blumensäulen beigefügt.

