Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in "Marmorwerk" gesucht

Saalburg (ots)

Zwischen dem vergangenen Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag drangen Unbekannte widerrechtlich in die Räumlichkeiten des sogenannten "Marmorwerks" in der Bahnhofstraße in Saalburg ein. Nachdem der/die Täter das angebrachte Schloss sowie das Eingangs- und Garagentor beschädigten wurden mehrere Trailer (Bootsanhänger) sowie ein Tretboot und ein Elektroboot mitsamt Solarpanel entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf schätzungsweise 12.500 Euro. Zum Abtransport dürften sowohl ein geeigenetes Gefährt als auch möglicherweise mehrere Täter aufgrund des Gesamtgewichts des Diebesgutes beteiligt gewesen sein. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

